Лукашенко подписал указ о введении в Белоруссии биометрических паспортов

«Биометрические паспорта вводятся в Беларуси с 1 сентября», – говорится в сообщении. Всего в стране появится восемь видов биометрических документов, в том числе идентификационная карта гражданина и биометрический паспорт. В них будет встроена микросхема с фотоизображением, отпечатками пальцев и другими персональными данными владельца.