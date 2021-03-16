Лукашенко подписал указ о введении в Белоруссии биометрических паспортов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении в республике с 1 сентября биометрических паспортов, сообщила пресс-служба главы государства.
«Биометрические паспорта вводятся в Беларуси с 1 сентября», – говорится в сообщении. Всего в стране появится восемь видов биометрических документов, в том числе идентификационная карта гражданина и биометрический паспорт. В них будет встроена микросхема с фотоизображением, отпечатками пальцев и другими персональными данными владельца.
«ID-карты планируется использовать на территории нашей страны для удостоверения личности владельца. Биометрические паспорта понадобятся для выезда за границу», – объяснили в пресс-службе президента.
При этом белорусам не нужно будет менять свои паспорта на новые. Они смогут самостоятельно решить, какой вид удостоверяющего личность документа хотят получить.