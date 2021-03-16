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Лукашенко подписал указ о введении в Белоруссии биометрических паспортов

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении в республике с 1 сентября биометрических паспортов, сообщила пресс-служба главы государства.

«Биометрические паспорта вводятся в Беларуси с 1 сентября», – говорится в сообщении. Всего в стране появится восемь видов биометрических документов, в том числе идентификационная карта гражданина и биометрический паспорт. В них будет встроена микросхема с фотоизображением, отпечатками пальцев и другими персональными данными владельца.

«ID-карты планируется использовать на территории нашей страны для удостоверения личности владельца. Биометрические паспорта понадобятся для выезда за границу», – объяснили в пресс-службе президента.

При этом белорусам не нужно будет менять свои паспорта на новые. Они смогут самостоятельно решить, какой вид удостоверяющего личность документа хотят получить.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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