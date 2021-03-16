МЧС допустило подтопление 158 населенных пунктов Подмосковья из-за половодья
Более 150 населенных пунктов Московской области могут быть подтоплены в результате весеннего половодья, сообщила пресс-служба МЧС России по региону.
«В зоны подтопления по предварительным прогнозам могут попасть 158 населенных пунктов, расположенных на территории 30 городских округов», – говорится в сообщении. Из-за обилия снега и затяжной весны половодье в Подмосковье будет «небывало мощным и продолжительным», отметили в ведомстве.
В регионе проводятся все необходимые мероприятия, чтобы не допустить аварийных ситуаций, а в случае их возникновения минимизировать последствия ущерба. Реагировать на возможные происшествия в период весеннего половодья будут 24 тыс. человек и более 6,5 тыс. единиц техники.
Ранее директор Гидрометцентра Сергей Борщ заявил, что во время весеннего половодья на Оке ожидается подъем воды до 1,8 метра выше нормы, уровень Москвы-реки также будет на 0,2-0,3 метра выше нормы. Он также допустил подтопление пониженных участков местности.