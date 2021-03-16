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МЧС допустило подтопление 158 населенных пунктов Подмосковья из-за половодья

Ведомости

Более 150 населенных пунктов Московской области могут быть подтоплены в результате весеннего половодья, сообщила пресс-служба МЧС России по региону.

«В зоны подтопления по предварительным прогнозам могут попасть 158 населенных пунктов, расположенных на территории 30 городских округов», – говорится в сообщении. Из-за обилия снега и затяжной весны половодье в Подмосковье будет «небывало мощным и продолжительным», отметили в ведомстве.

В регионе проводятся все необходимые мероприятия, чтобы не допустить аварийных ситуаций, а в случае их возникновения минимизировать последствия ущерба. Реагировать на возможные происшествия в период весеннего половодья будут 24 тыс. человек и более 6,5 тыс. единиц техники.

Ранее директор Гидрометцентра Сергей Борщ заявил, что во время весеннего половодья на Оке ожидается подъем воды до 1,8 метра выше нормы, уровень Москвы-реки также будет на 0,2-0,3 метра выше нормы. Он также допустил подтопление пониженных участков местности.

Ранее по теме: Гидрометцентр спрогнозировал возвращение морозов в марте

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных