МЧС допустило подтопление 158 населенных пунктов Подмосковья из-за половодья

В регионе проводятся все необходимые мероприятия, чтобы не допустить аварийных ситуаций, а в случае их возникновения минимизировать последствия ущерба. Реагировать на возможные происшествия в период весеннего половодья будут 24 тыс. человек и более 6,5 тыс. единиц техники.