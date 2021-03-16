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Депутаты призовут Facebook и другие соцсети к диалогу для избежания блокировок

Ведомости

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России направит обращения к руководству Facebook, YouTube, Google, Twitter и TikTok, чтобы наладить диалог во избежание применения санкций со стороны Роскомнадзора, заявил председатель комиссии Василий Пискарев

«Мы сегодня подготовили и утвердили концепцию нашего обращения к руководству этих компаний с тем, чтобы показать, что на территории нашей страны ваши сотрудники не выполняют наши законы», — цитирует «Интерфакс» Пискарева. По его словам, на этих площадках «не модерируется и не удаляется запрещенный контент».

Суть предложения комиссии Госдумы заключается в то, чтобы наладить диалог во избежание блокировок или торможения трафика, пояснил Пискарев.

Ранее замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин допустил замедление работы других соцсетей вслед за Twitter, если они не будут выполнять требования российского законодательства. В Роскомнадзоре заявили, что заблокируют Twitter на территории России через месяц, если сервис не удалит запрещенную информацию. 10 марта ведомство объявило о начале первичного замедления скорости работы Twitter в России в ответ на невыполнение требования об удалении запрещенных материалов.

Ранее по теме: Роскомнадзор допустил замедление работы других соцсетей вслед за Twitter

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных