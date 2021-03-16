Депутаты призовут Facebook и другие соцсети к диалогу для избежания блокировок
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России направит обращения к руководству Facebook, YouTube, Google, Twitter и TikTok, чтобы наладить диалог во избежание применения санкций со стороны Роскомнадзора, заявил председатель комиссии Василий Пискарев
«Мы сегодня подготовили и утвердили концепцию нашего обращения к руководству этих компаний с тем, чтобы показать, что на территории нашей страны ваши сотрудники не выполняют наши законы», — цитирует «Интерфакс» Пискарева. По его словам, на этих площадках «не модерируется и не удаляется запрещенный контент».
Суть предложения комиссии Госдумы заключается в то, чтобы наладить диалог во избежание блокировок или торможения трафика, пояснил Пискарев.
Ранее замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин допустил замедление работы других соцсетей вслед за Twitter, если они не будут выполнять требования российского законодательства. В Роскомнадзоре заявили, что заблокируют Twitter на территории России через месяц, если сервис не удалит запрещенную информацию. 10 марта ведомство объявило о начале первичного замедления скорости работы Twitter в России в ответ на невыполнение требования об удалении запрещенных материалов.