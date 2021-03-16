Депутаты призовут Facebook и другие соцсети к диалогу для избежания блокировок

«Мы сегодня подготовили и утвердили концепцию нашего обращения к руководству этих компаний с тем, чтобы показать, что на территории нашей страны ваши сотрудники не выполняют наши законы», — цитирует «Интерфакс» Пискарева. По его словам, на этих площадках «не модерируется и не удаляется запрещенный контент».