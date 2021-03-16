Роскомнадзор допустил замедление работы других соцсетей вслед за Twitter

«Мы не исключаем, если другие площадки также будут нарушать российское законодательство и не исполнять требования Роскомнадзора, то мы пойдем так же по линии технической (замедление трафика и угроза полной блокировки. — прим. ред.)», — сказал Субботин. В то же время он отверг влияние таких действий на работу других, не нарушающих законодательство ресурсов.