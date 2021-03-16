Роскомнадзор допустил замедление работы других соцсетей вслед за Twitter
Роскомнадзор допускает замедление работы других соцсетей вслед за Twitter, если они не будут выполнять требования российского законодательства. Об этом заявил замглавы ведомства Вадим Субботин, сообщает ТАСС.
«Мы не исключаем, если другие площадки также будут нарушать российское законодательство и не исполнять требования Роскомнадзора, то мы пойдем так же по линии технической (замедление трафика и угроза полной блокировки. — прим. ред.)», — сказал Субботин. В то же время он отверг влияние таких действий на работу других, не нарушающих законодательство ресурсов.
Ранее сегодня Субботин заявил, что Роскомнадзор заблокирует социальную сеть Twitter на территории России через месяц, если сервис не удалит запрещенную информацию. До этого, 10 марта, ведомство объявило о начале первичного замедления скорости работы Twitter в России в ответ на невыполнение компанией требования об удалении запрещенных материалов.
По мнению Роскомнадзора, с 2017 г. Twitter не удалил 2 862 материала с запрещенной информацией, в частности посты о способах самоубийства и с призывами к нему, а также о методах изготовления и использования наркотиков. При этом за три года ведомство отправило соцсети более 28 тыс. запросов о блокировке запрещенной информации.