Литва приостановит вакцинацию от коронавируса препаратом от AstraZeneca
Власти Литвы временно приостановят вакцинацию от COVID-19 препаратом компании AstraZeneca, заявил министр здравоохранения страны Арунас Дулькис.
«Сегодня в течение часа я получил рекомендацию Государственной службы по контролю над лекарствами, в которой служба, как и другие ведомства Евросоюза, рекомендуют остановить вакцинацию прививкой от COVID-19 вакциной AstraZeneca», — цитирует «Интерфакс» Дулькиса.
Одной из первых стран, которые приостановили вакцинацию этим препаратом, стала Дания. Там сообщили о смерти из-за образования тромбов у прошедшей вакцинацию препаратом от AstraZeneca женщины. Позднее в Норвегии по той же причине скончался привившийся медик.
О приостановке вакцинации данным препаратом заявили власти Германии, Франции, Италии, Испании, Австрии, Болгарии, Исландии, Ирландии, Нидерландов, Дании, Румынии, Швеции и другие.