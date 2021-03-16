Литва приостановит вакцинацию от коронавируса препаратом от AstraZeneca

Одной из первых стран, которые приостановили вакцинацию этим препаратом, стала Дания. Там сообщили о смерти из-за образования тромбов у прошедшей вакцинацию препаратом от AstraZeneca женщины. Позднее в Норвегии по той же причине скончался привившийся медик.