В 2020 г. из-за пандемии коронавируса парад перенесли с 9 мая на 24 июня — в этот день проходил Парад Победы в 1945 году. На трибуне вместе с Владимиром Путиным находились ветераны и главы ряда государств. Шествие «Бессмертный полк» прошло в онлайн-формате, очный формат быдлила перенесен Путиным на 2021 г.