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РБК: Москва может снять ограничения на массовые мероприятия 9 мая

Ведомости

Шествие «Бессмертного полка» может пройти 9 мая в обычном формате, сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента. Окончательные решения могут быть приняты ближе к дате, «исходя из эпидемиологической обстановки». 

Сопредседатель центрального штаба «Бессмертного полка» Елена Цунаева заявила изданию, что движение надеется на проведение мероприятия в очном формате. Также, по словам Цунаевой, прорабатывается и вариант онлайн-шествия, при этом один формат не исключает другого.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Парад Победы 9 мая в этом году состоится в обычном формате. 

В 2020 г. из-за пандемии коронавируса парад перенесли с 9 мая на 24 июня — в этот день проходил Парад Победы в 1945 году. На трибуне вместе с Владимиром Путиным находились ветераны и главы ряда государств. Шествие «Бессмертный полк» прошло в онлайн-формате, очный формат быдлила перенесен Путиным на 2021 г. 

Ранее по теме: Путин согласился перенести акцию «Бессмертный полк» на 2021 год

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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