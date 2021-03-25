РБК: Москва может снять ограничения на массовые мероприятия 9 мая
Сопредседатель центрального штаба «Бессмертного полка» Елена Цунаева заявила изданию, что движение надеется на проведение мероприятия в очном формате. Также, по словам Цунаевой, прорабатывается и вариант онлайн-шествия, при этом один формат не исключает другого.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Парад Победы 9 мая в этом году состоится в обычном формате.
В 2020 г. из-за пандемии коронавируса парад перенесли с 9 мая на 24 июня — в этот день проходил Парад Победы в 1945 году. На трибуне вместе с Владимиром Путиным находились ветераны и главы ряда государств. Шествие «Бессмертный полк» прошло в онлайн-формате, очный формат быдлила перенесен Путиным на 2021 г.