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Путин назначил Лукьянова послом в Белоруссии

Ведомости

Президент России Владимир Путин освободил Евгения Лукьянова от обязанностей посла России в Латвии и назначил его послом России в Белоруссии, следует из указов, опубликованных на официальном портале правовой информации.

«Назначить Лукьянова Евгения Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Белоруссия», — говорится в документе. Другим указом Путин освободил Лукьянова от обязанностей посла РФ в Латвии.

Ранее пост посла РФ в Белоруссии занимал Дмитрий Мезенцев (с 2019 г.) 19 марта 2021 года он был назначен госсекретарем Союзного государства Белоруссии и РФ, сменив на этом посту Григория Рапоту.

Ранее по теме: Путин освободил от должности российского посла в Белоруссии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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