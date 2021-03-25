Путин назначил Лукьянова послом в Белоруссии
Президент России Владимир Путин освободил Евгения Лукьянова от обязанностей посла России в Латвии и назначил его послом России в Белоруссии, следует из указов, опубликованных на официальном портале правовой информации.
«Назначить Лукьянова Евгения Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Белоруссия», — говорится в документе. Другим указом Путин освободил Лукьянова от обязанностей посла РФ в Латвии.
Ранее пост посла РФ в Белоруссии занимал Дмитрий Мезенцев (с 2019 г.) 19 марта 2021 года он был назначен госсекретарем Союзного государства Белоруссии и РФ, сменив на этом посту Григория Рапоту.