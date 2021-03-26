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Экспорт вакцины AstraZeneca на Украину приостановили

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Экспорт вакцины, разработанной Оксфордским университетом и британско-шведской AstraZeneca, из Индии на Украину приостановили, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

«Сейчас экспорт вакцины Oxford/AstraZeneca из Индии поставлен на паузу. Я не буду вдаваться в причины такого решения. Некоторые из них публичные, некоторые — непубличные», — сказал Кулеба во время брифинга, который транслировался на официальной странице украинского МИД в Facebook.

Первая партия вакцины AstraZeneca прибыла на Украину 23 февраля, она включала 500 тыс. доз. За ней, по словам Кулебы, по плану должны были быть поставлены и остальные.

2 марта президент Украины Владимир Зеленский вакцинировался против коронавируса этим препаратом. 24 марта на Украине умер мужчина, привившийся этой вакциной. По предварительной информации, причина смерти – острый мозговой инсульт на фоне ряда хронических болезней, в том числе диабета. До этого, в середине марта, украинский Минздрав, а после и президент страны Владимир Зеленский заявили об отсутствии поводов для приостановки вакцинации этим препаратом и назвали его безопасным, несмотря на сообщения о смерти привившихся им в Европе от образования тромбов и приостановке использования в ряде стран Евросоюза.

В начале марта в Дании сообщили о смерти из-за образования тромбов прошедшей вакцинацию препаратом от AstraZeneca женщины. В Норвегии по той же причине скончался привившийся медик. После этого в середине месяца о приостановке прививочных кампаний данным препаратом заявили власти Германии, Франции, Италии, Испании, Австрии, Болгарии, Исландии, Ирландии, Нидерландов, Дании, Румынии, Швеции, Финляндии и др. Впоследствии многие страны возобновили вакцинацию с применением препарата компании.

Ранее по теме: На Украине мужчина умер после прививки вакциной AstraZeneca

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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