Экспорт вакцины AstraZeneca на Украину приостановили

2 марта президент Украины Владимир Зеленский вакцинировался против коронавируса этим препаратом. 24 марта на Украине умер мужчина, привившийся этой вакциной. По предварительной информации, причина смерти – острый мозговой инсульт на фоне ряда хронических болезней, в том числе диабета. До этого, в середине марта, украинский Минздрав, а после и президент страны Владимир Зеленский заявили об отсутствии поводов для приостановки вакцинации этим препаратом и назвали его безопасным, несмотря на сообщения о смерти привившихся им в Европе от образования тромбов и приостановке использования в ряде стран Евросоюза.