Экспорт вакцины AstraZeneca на Украину приостановили
Экспорт вакцины, разработанной Оксфордским университетом и британско-шведской AstraZeneca, из Индии на Украину приостановили, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.
«Сейчас экспорт вакцины Oxford/AstraZeneca из Индии поставлен на паузу. Я не буду вдаваться в причины такого решения. Некоторые из них публичные, некоторые — непубличные», — сказал Кулеба во время брифинга, который транслировался на официальной странице украинского МИД в Facebook.
Первая партия вакцины AstraZeneca прибыла на Украину 23 февраля, она включала 500 тыс. доз. За ней, по словам Кулебы, по плану должны были быть поставлены и остальные.
2 марта президент Украины Владимир Зеленский вакцинировался против коронавируса этим препаратом. 24 марта на Украине умер мужчина, привившийся этой вакциной. По предварительной информации, причина смерти – острый мозговой инсульт на фоне ряда хронических болезней, в том числе диабета. До этого, в середине марта, украинский Минздрав, а после и президент страны Владимир Зеленский заявили об отсутствии поводов для приостановки вакцинации этим препаратом и назвали его безопасным, несмотря на сообщения о смерти привившихся им в Европе от образования тромбов и приостановке использования в ряде стран Евросоюза.
В начале марта в Дании сообщили о смерти из-за образования тромбов прошедшей вакцинацию препаратом от AstraZeneca женщины. В Норвегии по той же причине скончался привившийся медик. После этого в середине месяца о приостановке прививочных кампаний данным препаратом заявили власти Германии, Франции, Италии, Испании, Австрии, Болгарии, Исландии, Ирландии, Нидерландов, Дании, Румынии, Швеции, Финляндии и др. Впоследствии многие страны возобновили вакцинацию с применением препарата компании.