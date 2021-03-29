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Москва заняла третье место в мире по инновациям в борьбе с COVID-19

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Москва заняла третье место в рейтинге инноваций по борьбе с COVID-19, составленном международным аналитическим центром StartupBlink, сообщил мэр города Сергей Собянин в личном блоге.

Первое и второе место рейтинга заняли Сан-Франциско и Нью-Йорк. В первую десятку вошли пять городов США, а также Торонто, Тель-Авив, Сеул и столица Тайваня Тайбэй.

В марте 2020 г. StartupBlink создал глобальную карту инновационных решений с лучшими практиками в борьбе с пандемией. В карту включено 1300 решений по профилактике, диагностике и лечению коронавируса, по финансовой поддержке, информированию и помощи в адаптации и восстановлении экономики.

Москва внесла в карту 46 предложений, в том числе индекс самоизоляции и сервис «Яндекса» по доставке тестов на коронавирус, цифровые пропуска с QR-кодами, искусственный интеллект, определяющий ковидные пневмонии, и вакцину «Спутник V».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных