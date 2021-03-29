Москва заняла третье место в мире по инновациям в борьбе с COVID-19

В марте 2020 г. StartupBlink создал глобальную карту инновационных решений с лучшими практиками в борьбе с пандемией. В карту включено 1300 решений по профилактике, диагностике и лечению коронавируса, по финансовой поддержке, информированию и помощи в адаптации и восстановлении экономики.