Москва заняла третье место в мире по инновациям в борьбе с COVID-19
Москва заняла третье место в рейтинге инноваций по борьбе с COVID-19, составленном международным аналитическим центром StartupBlink, сообщил мэр города Сергей Собянин в личном блоге.
Первое и второе место рейтинга заняли Сан-Франциско и Нью-Йорк. В первую десятку вошли пять городов США, а также Торонто, Тель-Авив, Сеул и столица Тайваня Тайбэй.
В марте 2020 г. StartupBlink создал глобальную карту инновационных решений с лучшими практиками в борьбе с пандемией. В карту включено 1300 решений по профилактике, диагностике и лечению коронавируса, по финансовой поддержке, информированию и помощи в адаптации и восстановлении экономики.
Москва внесла в карту 46 предложений, в том числе индекс самоизоляции и сервис «Яндекса» по доставке тестов на коронавирус, цифровые пропуска с QR-кодами, искусственный интеллект, определяющий ковидные пневмонии, и вакцину «Спутник V».