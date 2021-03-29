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Президент Пакистана заразился коронавирусом после первого компонента прививки

Ведомости

Президент Пакистана Ариф Алви сообщил, что заразился коронавирусом после вакцинации первым компонентом препарата от COVID-19. 

«Мой тест на коронавирус положительный», — написал Алви на своей странице в Twitter. Он отметил, что получил первую дозу вакцины, но антитела начинают вырабатываться после второй, которую планировалось ввести через неделю. Президент привился вакциной китайской компании Sinopharm 15 марта.

Среди мировых лидеров вакцинировались от коронавируса также президент России Владимир Путин, президент США Джо Байден, президент Украины Владимир Зеленский, президент Италии Серджо Маттарелла, президент Турции Реджеп Эрдоган, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, королева Великобритании Елизавета II, ее супруг принц Филипп и другие.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Пакистане за сутки выявлено 4525 новых случаев коронавируса, 41 человек умер. Всего в стране зарегистрировано более 659 тыс. заражений и свыше 14 тыс. летальных исходов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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