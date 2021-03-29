Президент Пакистана заразился коронавирусом после первого компонента прививки
Президент Пакистана Ариф Алви сообщил, что заразился коронавирусом после вакцинации первым компонентом препарата от COVID-19.
Среди мировых лидеров вакцинировались от коронавируса также президент России Владимир Путин, президент США Джо Байден, президент Украины Владимир Зеленский, президент Италии Серджо Маттарелла, президент Турции Реджеп Эрдоган, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, королева Великобритании Елизавета II, ее супруг принц Филипп и другие.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в Пакистане за сутки выявлено 4525 новых случаев коронавируса, 41 человек умер. Всего в стране зарегистрировано более 659 тыс. заражений и свыше 14 тыс. летальных исходов.