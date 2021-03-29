Президент Пакистана заразился коронавирусом после первого компонента прививки

«Мой тест на коронавирус положительный», — написал Алви на своей странице в Twitter. Он отметил, что получил первую дозу вакцины, но антитела начинают вырабатываться после второй, которую планировалось ввести через неделю. Президент привился вакциной китайской компании Sinopharm 15 марта.