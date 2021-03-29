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Роспотребнадзор разрешил детям отдыхать в лагерях других регионов

Ведомости

Роспотребнадзор разрешил детям этим летом отдыхать в лагерях, расположенных за пределами регионов их проживания. Соответствующее постановление главы ведомства Анны Поповой размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

«Отдых детей и их оздоровление за пределами субъекта РФ, в котором они проживают, должны быть организованы с учетом эпидемиологической ситуации в субъекте РФ по месту отправления и прибытия детей, а также предложений главных государственных санитарных врачей в соответствующих субъектах РФ или их заместителей», — сказано в документе.

В начале июля прошлого года в связи с пандемией коронавируса Роспотребнадзор запретил детям выезжать в лагеря за пределами регионов их проживания. Кроме того, заполнять отряды можно было лишь на 50%. Теперь эта норма увеличена до 75%.

Также ведомство обязало персонал сдавать тесты на COVID-19 за три дня до выхода на работу и перед открытием каждой смены проводить генеральную уборку. Сотрудники и дети должны заезжать одновременно, а перерывы между сменами составлять не менее двух дней. Покидать лагеря во время смены запрещено. 

Кроме того, родители не смогут посещать детей в лагерях. Нельзя будет проводить массовые мероприятия в закрытых помещениях: их рекомендуют организовывать преимущественно на открытом воздухе с учетом погодных условий. В то же время норму по соблюдению дистанции в 1,5 метра между детьми в столовых Роспотребнадзор отменил.

Темпы заболеваемости COVID-19 в России снижаются с начала года. По данным оперштаба на 29 марта, за сутки коронавирус обнаружили к 8711 человек. В целом за время пандемии инфекцию выявили у 4 528 543 россиян. Из них 98 033 умерли. На данный момент в активной стадии заболевания находятся 284 102 жителя страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных