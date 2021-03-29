Роспотребнадзор разрешил детям отдыхать в лагерях других регионов

Кроме того, родители не смогут посещать детей в лагерях. Нельзя будет проводить массовые мероприятия в закрытых помещениях: их рекомендуют организовывать преимущественно на открытом воздухе с учетом погодных условий. В то же время норму по соблюдению дистанции в 1,5 метра между детьми в столовых Роспотребнадзор отменил.