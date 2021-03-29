Канада ввела новые антироссийские санкции из-за Крыма
МИД Канады сообщил о введении новых санкций в связи с присоединением Крыма к России, сообщается на сайте ведомства. Под ограничительные меры попали двое физических лиц и четыре юридических лица.
«Сегодняшнее объявление поддерживает непоколебимую приверженность Канады суверенитету Украины и ее народу, который продолжает решительно отстаивать свои права против агрессивных действий России. Канада продолжает призывать Россию прекратить свою незаконную оккупацию и освободить всех политических заключенных, которые были незаконно задержаны», — говорится в сообщении министерства.
Среди физлиц в санкционный список попали генеральный директор компании «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов и гендиректор «Мостотреста» Леонид Рыженькин. Список юридических лиц, в отношении которых Оттава вводит санкции, попали компании «Ленпромтранспроект», «Дирекция по строительству железной дороги Беркакит‐Томмот‐Якутск», предприятие «Крымская железная дорога» и Крымская первая страховая компания.
Ранее МИД Канады объявил о введении санкций против девяти российских чиновников из-за ситуации вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. Ограничения коснулись, в том числе, директора ФСИН Александра Калашникова, директора ФСБ Александра Бортникова, генерального прокурора Игоря Краснова, директора Росгвардии Виктора Золотова.
Крым вошел в состав России в марте 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей региона проголосовало за переход в российскую юрисдикцию.