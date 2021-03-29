Канада ввела новые антироссийские санкции из-за Крыма

«Сегодняшнее объявление поддерживает непоколебимую приверженность Канады суверенитету Украины и ее народу, который продолжает решительно отстаивать свои права против агрессивных действий России. Канада продолжает призывать Россию прекратить свою незаконную оккупацию и освободить всех политических заключенных, которые были незаконно задержаны», — говорится в сообщении министерства.