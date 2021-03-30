Путин заявил о необходимости укреплять гражданскую идентичность в России
Президент России Владимир Путин в ходе заседания совета по межнациональным отношениям назвал ключевой тему укрепления общероссийской гражданской идентичности.
«Я хотел бы начать с темы, которая является ключевой, и звучит она так: «Об укреплении общероссийской гражданской идентичности». Нет ничего важнее для нашей страны, для любой страны мира, и мы знаем, с какими проблемами сегодня многие страны мира сталкиваются как раз в этой ключевой сфере — и на Американском континенте, и на Европейском», — сказал глава государства, речь которого опубликована на сайте Кремля.
Общероссийской идентичностью и гражданским самосознанием Путин назвал солидарность жителей страны и их ощущение сопричастности «к судьбе Отечества». Глава государства подчеркнул, что для многонациональной страны, как Россия, это имеет принципиальное и решающее значение наряду с эффективной экономикой и компетентным управлением.
Путин добавил, что до конца 2021 г. Госдума примет в третьем, окончательном чтении поправки в закон «О языках народов Российской Федерации». Данный документ будет направлен на отражение ответственности государства за сохранение языков различных народов страны, а также за создание условий для их изучения и развития.