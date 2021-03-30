Путин заявил о необходимости укреплять гражданскую идентичность в России

«Я хотел бы начать с темы, которая является ключевой, и звучит она так: «Об укреплении общероссийской гражданской идентичности». Нет ничего важнее для нашей страны, для любой страны мира, и мы знаем, с какими проблемами сегодня многие страны мира сталкиваются как раз в этой ключевой сфере — и на Американском континенте, и на Европейском», — сказал глава государства, речь которого опубликована на сайте Кремля.