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Путин заявил о необходимости укреплять гражданскую идентичность в России

Ведомости

Президент России Владимир Путин в ходе заседания совета по межнациональным отношениям назвал ключевой тему укрепления общероссийской гражданской идентичности.

«Я хотел бы начать с темы, которая является ключевой, и звучит она так: «Об укреплении общероссийской гражданской идентичности». Нет ничего важнее для нашей страны, для любой страны мира, и мы знаем, с какими проблемами сегодня многие страны мира сталкиваются как раз в этой ключевой сфере — и на Американском континенте, и на Европейском», — сказал глава государства, речь которого опубликована на сайте Кремля.

Общероссийской идентичностью и гражданским самосознанием Путин назвал солидарность жителей страны и их ощущение сопричастности «к судьбе Отечества». Глава государства подчеркнул, что для многонациональной страны, как Россия, это имеет принципиальное и решающее значение наряду с эффективной экономикой и компетентным управлением.

Путин добавил, что до конца 2021 г. Госдума примет в третьем, окончательном чтении поправки в закон «О языках народов Российской Федерации». Данный документ будет направлен на отражение ответственности государства за сохранение языков различных народов страны, а также за создание условий для их изучения и развития.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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