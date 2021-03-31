В Киеве закроют школы и ограничат работу транспорта из-за коронавируса

Руководители предприятий должны будут отправить сотрудников на удаленную работу или в отпуска. Заведения общепита смогут работать только на вынос или доставку. С 1 апреля в городе будет прекращена работа ярмарок. Ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля.