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В Киеве закроют школы и ограничат работу транспорта из-за коронавируса

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Все школы и детские сады Киева будут закрыты, а общественный транспорт будет работать по специальным пропускам с 5 апреля в связи с распространением коронавируса, заявил мэр города Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

«С понедельника, 5 апреля, столица закрывает все школы и детские сады. Весь общественный транспорт – и наземный, и метро – будет работать по специальным пропускам пассажиров. То есть исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры», – написал Кличко.

Руководители предприятий должны будут отправить сотрудников на удаленную работу или в отпуска. Заведения общепита смогут работать только на вынос или доставку. С 1 апреля в городе будет прекращена работа ярмарок. Ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля.

«Надеюсь, это поможет нам сбить волну стремительного распространения вируса и не допустить трагических последствий», – отметил Кличко.

В начале марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о начале третьей волны коронавируса в стране. По данным украинского Минздрава, за минувшие сутки на Украине выявили 11 226 новых случаев коронавируса, 6405 человек выздоровели, 407 умерли. Всего в стране зарегистрировано более 1,1 млн заражений и свыше 32 тыс. летальных исходов.

Ранее по теме: Премьер Украины заявил о третьей волне коронавируса в стране

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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