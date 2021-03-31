В Киеве закроют школы и ограничат работу транспорта из-за коронавируса
Все школы и детские сады Киева будут закрыты, а общественный транспорт будет работать по специальным пропускам с 5 апреля в связи с распространением коронавируса, заявил мэр города Виталий Кличко на своей странице в Facebook.
«С понедельника, 5 апреля, столица закрывает все школы и детские сады. Весь общественный транспорт – и наземный, и метро – будет работать по специальным пропускам пассажиров. То есть исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры», – написал Кличко.
Руководители предприятий должны будут отправить сотрудников на удаленную работу или в отпуска. Заведения общепита смогут работать только на вынос или доставку. С 1 апреля в городе будет прекращена работа ярмарок. Ограничения будут действовать как минимум до 16 апреля.
«Надеюсь, это поможет нам сбить волну стремительного распространения вируса и не допустить трагических последствий», – отметил Кличко.
В начале марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о начале третьей волны коронавируса в стране. По данным украинского Минздрава, за минувшие сутки на Украине выявили 11 226 новых случаев коронавируса, 6405 человек выздоровели, 407 умерли. Всего в стране зарегистрировано более 1,1 млн заражений и свыше 32 тыс. летальных исходов.