В ЕС не исключили связь между вакциной AstraZeneca и тромбозом
Причинно-следственная связь между вакцинацией от коронавируса препаратом AstraZeneca и случаями тромбоза не доказана, но возможна, сообщило Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).
«Причинно-следственная связь с вакциной не доказана, но возможна, и дальнейший анализ продолжается», — говорится в сообщении.
В агентстве отметили, что обзор данных не выявил специфических факторов риска тромбоза, таких как возраст, пол или перенесенные заболевания свертываемости крови.
В начале марта в Дании сообщили о смерти из-за образования тромбов прошедшей вакцинацию препаратом от AstraZeneca женщины. В Норвегии по той же причине скончался привившийся медик. После этого в середине месяца о приостановке прививочных кампаний данным препаратом заявили власти Германии, Франции, Италии, Испании, Австрии, Болгарии, Исландии, Ирландии, Нидерландов, Дании, Румынии, Швеции, Финляндии и др. Впоследствии многие страны возобновили вакцинацию с применением препарата компании.
25 марта компания сменила название своей вакцины на Vaxzevria.