Голикова допустила рост заболеваемости коронавирусом в России
Стабилизация ситуации с коронавирусом в России в апреле-мае может смениться некоторым ростом случаев заболевания инфекцией, заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова в ходе заседания проектного комитета по нацпроектам «Здравоохранение» и «Демография». Стенограмма выступления вице-премьера опубликована на сайте правительства.
«В регионах ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции имеет тенденцию к стабилизации, но хотела бы обратить внимание, что традиционно апрель – май – это период повышения сезонных заболеваний. С учетом того, что ковид по заключению специалистов также будет носить сезонный характер, не исключены колебания количества граждан, которые заболевают новой коронавирусной инфекцией, и здесь стабилизация может сменяться некоторым ростом», — сказала она.
Она подчеркнула: залогом стабильной ситуации является вакцинация населения. В этой связи Голикова призвала граждан страны «хорошо подумать и прийти на вакцинацию».
«Очень важно, проведя вакцинацию, продолжать сохранять ограничительные меры, для того чтобы как можно больше граждан имело возможность привиться, – тогда мы достигнем коллективного иммунитета, что очень важно для снятия ограничительных мероприятий в самом ближайшем будущем», — добавила вице-премьер.
Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России 18 января. В стране зарегистрировано три вакцины — «Спутник V», разработанный центром им. Гамалеи, «Эпиваккорона» от центра «Вектор» и «Ковивак» от центра им. Чумакова.
По данным университета Джонса Хопкинса, Россия является пятой страной мира по числу выявленных случаев коронавируса. Таковых в стране зарегистрировано 4,6 млн, из которых у 8792 инфекцию обнаружили за последние сутки. Умерли в течение 24 часов 400 пациентов с COVID-19, а за все время пандемии — 99,6 тыс. человек.