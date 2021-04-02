Водитель протаранил ограду Капитолия в Вашингтоне и ранил двух полицейских
Водителя задержали и вместе с полицейскими госпитализировали.
«Из-за внешней угрозы безопасности в настоящее время запрещен вход или выход из любого здания в комплексе Капитолия», — прозвучало голосовое объявление по всему зданию.
«Вы можете перемещаться по зданиям, но держитесь подальше от внешних окон и дверей», — отметили в заявлении.
Large police presence and two stretchers being brought out pic.twitter.com/EmidoLP0PT— Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) April 2, 2021
Журналист Fox News опубликовала у себя в Twitter видео, на котором полиция Капитолия помогает как минимум двум людям, оказавшимся на земле. Возле Капитолия наблюдается большое скопление сотрудников правоохранительных органов и служб быстрого реагирования.