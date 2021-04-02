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Водитель протаранил ограду Капитолия в Вашингтоне и ранил двух полицейских

Ведомости

Здание Капитолия в Вашингтоне было заблокировано из-за угрозы безопасности, передает Fox News. Как сообщила полиция города, неизвестный протаранил на автомобиле ограждение вокруг Капитолия, два полицейских получили ранения. 

Водителя задержали и вместе с полицейскими госпитализировали.

«Из-за внешней угрозы безопасности в настоящее время запрещен вход или выход из любого здания в комплексе Капитолия», — прозвучало голосовое объявление по всему зданию. 

«Вы можете перемещаться по зданиям, но держитесь подальше от внешних окон и дверей», — отметили в заявлении. 

Журналист Fox News опубликовала у себя в Twitter видео, на котором полиция Капитолия помогает как минимум двум людям, оказавшимся на земле. Возле Капитолия наблюдается большое скопление сотрудников правоохранительных органов и служб быстрого реагирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных