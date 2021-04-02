Роскомнадзор утвердил отличительный знак для журналистов на митингах

Бейдж представляет собой прямоугольную карточку из бумаги размером не менее 95х140 см с крупной надписью «Пресса». На нем должны быть указаны: фамилия, имя, отчество, фотография и должность журналиста, название СМИ, дата и номер его регистрации, инициалы, фамилия и подпись главного редактора издания, дата выдачи и срок действия бейджа.