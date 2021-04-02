Роскомнадзор утвердил отличительный знак для журналистов на митингах
Роскомнадзор утвердил вид и описание отличительного знака журналиста, присутствующего на публичном мероприятии. Приказ ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Отличительный знак (признак) представителя средства массовой информации, присутствующего на публичном мероприятии, состоит из бейджа и специального жилета журналиста», – говорится в документе.
Бейдж представляет собой прямоугольную карточку из бумаги размером не менее 95х140 см с крупной надписью «Пресса». На нем должны быть указаны: фамилия, имя, отчество, фотография и должность журналиста, название СМИ, дата и номер его регистрации, инициалы, фамилия и подпись главного редактора издания, дата выдачи и срок действия бейджа.
Специальный жилет журналиста должен быть неонового зеленого цвета из ткани повышенной видимости с элементами из световозвращающих материалов. Надпись «Пресса» должна быть нанесена черным цветом на прямоугольную белую световозвращающую полосу и размещаться на спине и груди.