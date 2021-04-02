СМИ сообщили о смерти протаранившего ограду Капитолия водителя
Водитель, который протаранил на автомобиле ограду Капитолия и ранил двух полицейских, скончался в больнице. Об этом сообщило агентство AFP в своем Twitter.
#BREAKING Driver who rammed officers near US Capitol dead, networks say pic.twitter.com/WjQeAvo1Jg— AFP News Agency (@AFP) April 2, 2021
Ранее из-за инцидента было заблокировано здание Капитолия на вход и выход, сообщал телеканал Fox News.
Водителя задержали и вместе с полицейскими госпитализировали.
«Из-за внешней угрозы безопасности в настоящее время запрещен вход или выход из любого здания в комплексе Капитолия», — прозвучало голосовое объявление по всему зданию.
На данный момент ФБР оказывает помощь в расследовании инцидента, отмечает телеканал.