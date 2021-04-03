РБК: более 3% россиян полностью прошли вакцинацию от коронавируса
Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины, за месяц увеличилось с 4,72 млн до 6,93 млн человек. Лидерами по темпам вакцинации оказались Чукотка (7,27% населения региона получили обе дозы вакцины), Москва (6,32%), НАО (6,04%) и Сахалинская область (5,91%).
Аутсайдерами по скорости прививочной кампании стали Кабардино-Балкария (хотя бы одну дозу вакцины получили лишь 1,93% населения региона), Чечня (1,94%), Карачаево-Черкесия (2,56%), Удмуртия (2,95%) и др. Единственным регионом России, где первую дозу вакцины не получил хотя бы 1% населения, оказался Дагестан (0,97%), обратило внимание издание.
Ранее зампред правительства России Татьяна Голикова сообщила, что стабилизация ситуации с коронавирусом в России в апреле – мае может смениться некоторым ростом случаев заболевания инфекцией. Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в России 18 января. В стране зарегистрировано три вакцины — «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, «Эпиваккорона» от центра «Вектор» и «Ковивак» от Центра им. Чумакова.