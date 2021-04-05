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В Кремле ответили на вопрос об индексации пенсии работающим пенсионерам

Ведомости

Правительство активно занималось вопросом возобновления индексации пенсий работающим пенсионерам, премьер-министр Михаил Мишустин направил в администрацию президента соответствующие предложения, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается индексации пенсий работающим пенсионерам, правительство активно занималось этой темой. Разные соображения премьер-министр направил на имя президента в администрацию. Никаких решений здесь не принималось», — сказал Песков.

На вопрос, будет ли президент России Владимир Путин затрагивать тему пенсионной системы и, в частности, тему индексации пенсий работающим пенсионерам, Песков ответил: «Мы традиционно не анонсируем ни содержание, ни те или иные темы, которые будут затронуты в послании. Мы не будем этого делать сейчас». Послание Федеральному собранию состоится 21 апреля.

Ранее президент поручил правительству представить предложения по возобновлению индексации пенсий работающих пенсионеров. В феврале Минтруд сообщил, что направил в правительство свои предложения. 

Министр финансов Антон Силуанов до этого заявлял, что возврат индексации пенсий работающих пенсионеров «не совсем справедлив», потому что они получают и зарплату, и пенсию.

Индексация пенсий работающим пенсионерам прекращена с 2016 г. Ежегодно 1 августа производится перерасчет пенсий максимум на три индивидуальных пенсионных коэффициента — в 2020 г. максимальная прибавка составила 279 руб.

Ранее по теме: Социальные пенсии с апреля проиндексируют на 3,4%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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