В Кремле ответили на вопрос об индексации пенсии работающим пенсионерам

На вопрос, будет ли президент России Владимир Путин затрагивать тему пенсионной системы и, в частности, тему индексации пенсий работающим пенсионерам, Песков ответил: «Мы традиционно не анонсируем ни содержание, ни те или иные темы, которые будут затронуты в послании. Мы не будем этого делать сейчас». Послание Федеральному собранию состоится 21 апреля.