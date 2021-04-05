В Кремле ответили на вопрос об индексации пенсии работающим пенсионерам
Правительство активно занималось вопросом возобновления индексации пенсий работающим пенсионерам, премьер-министр Михаил Мишустин направил в администрацию президента соответствующие предложения, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Что касается индексации пенсий работающим пенсионерам, правительство активно занималось этой темой. Разные соображения премьер-министр направил на имя президента в администрацию. Никаких решений здесь не принималось», — сказал Песков.
На вопрос, будет ли президент России Владимир Путин затрагивать тему пенсионной системы и, в частности, тему индексации пенсий работающим пенсионерам, Песков ответил: «Мы традиционно не анонсируем ни содержание, ни те или иные темы, которые будут затронуты в послании. Мы не будем этого делать сейчас». Послание Федеральному собранию состоится 21 апреля.
Ранее президент поручил правительству представить предложения по возобновлению индексации пенсий работающих пенсионеров. В феврале Минтруд сообщил, что направил в правительство свои предложения.
Министр финансов Антон Силуанов до этого заявлял, что возврат индексации пенсий работающих пенсионеров «не совсем справедлив», потому что они получают и зарплату, и пенсию.
Индексация пенсий работающим пенсионерам прекращена с 2016 г. Ежегодно 1 августа производится перерасчет пенсий максимум на три индивидуальных пенсионных коэффициента — в 2020 г. максимальная прибавка составила 279 руб.