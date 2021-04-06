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S7 Airlines в мае откроет чартеры в пять иностранных городов

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S7 Airlines открыла продажу на еженедельные рейсы из Москвы в Болонью (Италия), Ираклион (Греция), Ганновер и Кельн (Германия), Дублин (Ирландия) и Варну (Болгария). Полеты начнутся в мае, следует из сообщения на сайте компании.

«Рейсы планируются к выполнению по следующему расписанию: по понедельникам с 3 мая — Москва — Ганновер — Москва; по понедельникам с 3 мая — Москва — Болонья — Москва; по вторникам с 4 мая — Москва — Ираклион — Москва; по четвергам с 6 мая — Москва — Кельн — Москва; по четвергам с 6 мая — Москва — Варна — Москва; по вторникам с 8 июня — Москва — Дублин — Москва», — говорится в сообщении.

Ка отмечает авиакомпания, перелет на чартерных грузопассажирских рейсах из Москвы в Европу разрешен гражданам страны назначения, стран ЕС и Шенгенского соглашения или с видом на жительство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных