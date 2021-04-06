S7 Airlines в мае откроет чартеры в пять иностранных городов

«Рейсы планируются к выполнению по следующему расписанию: по понедельникам с 3 мая — Москва — Ганновер — Москва; по понедельникам с 3 мая — Москва — Болонья — Москва; по вторникам с 4 мая — Москва — Ираклион — Москва; по четвергам с 6 мая — Москва — Кельн — Москва; по четвергам с 6 мая — Москва — Варна — Москва; по вторникам с 8 июня — Москва — Дублин — Москва», — говорится в сообщении.