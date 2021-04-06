S7 Airlines в мае откроет чартеры в пять иностранных городов
S7 Airlines открыла продажу на еженедельные рейсы из Москвы в Болонью (Италия), Ираклион (Греция), Ганновер и Кельн (Германия), Дублин (Ирландия) и Варну (Болгария). Полеты начнутся в мае, следует из сообщения на сайте компании.
«Рейсы планируются к выполнению по следующему расписанию: по понедельникам с 3 мая — Москва — Ганновер — Москва; по понедельникам с 3 мая — Москва — Болонья — Москва; по вторникам с 4 мая — Москва — Ираклион — Москва; по четвергам с 6 мая — Москва — Кельн — Москва; по четвергам с 6 мая — Москва — Варна — Москва; по вторникам с 8 июня — Москва — Дублин — Москва», — говорится в сообщении.
Ка отмечает авиакомпания, перелет на чартерных грузопассажирских рейсах из Москвы в Европу разрешен гражданам страны назначения, стран ЕС и Шенгенского соглашения или с видом на жительство.