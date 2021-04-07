В МИДе назвали сроки возвращения российского посла в США

«Это не вопрос ближайших дней. <...> Со сроками будем определяться в зависимости от того, какие шаги последуют со стороны Вашингтона на двустороннем треке. Мы ожидаем, что там смогут все же продемонстрировать стремление хотя бы к относительной нормализации наших отношений и что-то зримое в этом плане, что-то видимое и заметное предпримут», — сказал Рябков.