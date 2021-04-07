В МИДе назвали сроки возвращения российского посла в США
Посол России в США Анатолий Антонов вернется в Соединенные штаты, скорее всего, не в ближайшее время, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на замглавы МИД Сергея Рябкова.
«Это не вопрос ближайших дней. <...> Со сроками будем определяться в зависимости от того, какие шаги последуют со стороны Вашингтона на двустороннем треке. Мы ожидаем, что там смогут все же продемонстрировать стремление хотя бы к относительной нормализации наших отношений и что-то зримое в этом плане, что-то видимое и заметное предпримут», — сказал Рябков.
Антонова вызвали в Москву после того, как 7 марта президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC заявил, что президент России Владимир Путин ответит за свое влияние на американские выборы, если это окончательно подтвердится. В ходе интервью журналист ABC Джордж Стефанопулос также спросил его: «Вы знаете [лично] Владимира Путина, считаете ли вы его убийцей?» На что Байден ответил: «М-м-м, хм-м-м, да».
18 марта в ходе встречи с общественниками Крыма президент России пожелал Байдену здоровья и вспомнил детскую присказку: «Кто как обзывается, тот сам так называется». Позже российский лидер предложил американскому президенту провести дискуссию в прямом эфире.
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что консультации с Антоновым проводятся с целью проанализировать «что делать и куда двигаться в контексте отношений с США». Она отметила, что для российской стороны главное – определить пути «выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы по сути дела в тупик».
Антонов находится в Москве с 21 марта.