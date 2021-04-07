Лавров заявил о готовности России поставлять вакцину от COVID-19 бедным странам
Россия готова поставлять свои вакцины от коронавируса в бедные страны, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью пакистанской газете News International. Перевод интервью опубликован на сайте министерства.
«Конечно, вопрос справедливого распределения противоковидных препаратов весьма чувствителен, особенно для беднейших стран. В этой связи готовы на транспарентной основе поставлять безопасные и эффективные российские вакцины», — сказал Лавров.
Он отметил, что в этом направлении ведется большая работа. Россия заключила соглашения о поставках вакцины «Спутник V» с более чем 50 странами, в некоторых из них запущено производство препарата.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Вакцина зарегистрирована более чем в 50 странах с общей численностью населения выше 1,5 млрд человек.
Также в России зарегистрированы вакцина «Эпиваккорона» научного центра «Вектор» Роспотребнадзора и вакцина «Ковивак» центра им. Чумакова.