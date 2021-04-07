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Лавров заявил о готовности России поставлять вакцину от COVID-19 бедным странам

Ведомости

Россия готова поставлять свои вакцины от коронавируса в бедные страны, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью пакистанской газете News International. Перевод интервью опубликован на сайте министерства.

«Конечно, вопрос справедливого распределения противоковидных препаратов весьма чувствителен, особенно для беднейших стран. В этой связи готовы на транспарентной основе поставлять безопасные и эффективные российские вакцины», — сказал Лавров.

Он отметил, что в этом направлении ведется большая работа. Россия заключила соглашения о поставках вакцины «Спутник V» с более чем 50 странами, в некоторых из них запущено производство препарата.

Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Вакцина зарегистрирована более чем в 50 странах с общей численностью населения выше 1,5 млрд человек. 

Также в России зарегистрированы вакцина «Эпиваккорона» научного центра «Вектор» Роспотребнадзора и вакцина «Ковивак» центра им. Чумакова.

Ранее по теме: Первую крупную партию «Эпиваккороны» отправили в регионы России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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