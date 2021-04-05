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Первую крупную партию «Эпиваккороны» отправили в регионы России

Ведомости

Крупная партия вакцины от коронавируса «Эпиваккорона» отправлена в более 40 регионов России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«Первая крупная партия вакцины "Эпиваккорона" направлена в регионы. 5 апреля более 230 тыс. комплектов вакцины "Эпиваккорона" направлены в более чем 40 субъектов Российской Федерации», - говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

Вакцина «Эпиваккорона» была разработана в научном центре «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрирована в октябре 2020 года. Ее можно применять для вакцинации людей старше 18 лет.

Ранее Федеральная антимонопольная служба согласовала предельную отпускную цену данной вакцины, она составит 4210 руб. за пачку с 10 ампулами.

Всего в России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Третья вакцина под названием «Ковивак» была зарегистрирована в феврале 2021 г. Массовая вакцинация началась в России в январе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных