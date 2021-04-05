Первую крупную партию «Эпиваккороны» отправили в регионы России
Крупная партия вакцины от коронавируса «Эпиваккорона» отправлена в более 40 регионов России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
«Первая крупная партия вакцины "Эпиваккорона" направлена в регионы. 5 апреля более 230 тыс. комплектов вакцины "Эпиваккорона" направлены в более чем 40 субъектов Российской Федерации», - говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
Вакцина «Эпиваккорона» была разработана в научном центре «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрирована в октябре 2020 года. Ее можно применять для вакцинации людей старше 18 лет.
Ранее Федеральная антимонопольная служба согласовала предельную отпускную цену данной вакцины, она составит 4210 руб. за пачку с 10 ампулами.
Всего в России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Третья вакцина под названием «Ковивак» была зарегистрирована в феврале 2021 г. Массовая вакцинация началась в России в январе.