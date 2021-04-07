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В «Векторе» оценили эффективность «ЭпиВакКороны» для пожилых людей

Ведомости

Антитела к коронавирусу выработались у 94% людей старше 60 лет, которые сделали прививку вакциной «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на руководителя НИИ вирусных инфекций центра «Вектор» Александр Семенов.

По его словам, вакцина будет защищать человека минимум год, возможно, два года. «Год — это точно, теоретически должна два года, пока мы просто боимся давать такой официальный прогноз, потому что времени прошло [мало] — первые привитые еще совсем недавно привились», — добавил Семенов.

Он рассказал, что вакцина от коронавируса центра «Вектор» эффективна против британского, южноамериканского и южноафриканского вариантов вируса.

Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Также в России зарегистрирована вакцина «Ковивак» центра им. Чумакова.

Ранее по теме: Первую крупную партию «Эпиваккороны» отправили в регионы России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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