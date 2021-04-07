В «Векторе» оценили эффективность «ЭпиВакКороны» для пожилых людей

По его словам, вакцина будет защищать человека минимум год, возможно, два года. «Год — это точно, теоретически должна два года, пока мы просто боимся давать такой официальный прогноз, потому что времени прошло [мало] — первые привитые еще совсем недавно привились», — добавил Семенов.