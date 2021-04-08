Разработчик объяснил заболевание COVID-19 после прививки «ЭпиВакКороной»

Директор «Вектора» отметил, что формирование иммунитета после вакцинации зависит от множества факторов. Пока предполагается, что такая защита может продержаться год после прививки. В то же время Максютов напомнил, что примерно каждый десятый человек физически не реагирует на какие-либо вакцины в целом.