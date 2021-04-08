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Разработчик объяснил заболевание COVID-19 после прививки «ЭпиВакКороной»

Ведомости

Большинство людей, заболевших COVID-19 после того, как сделали прививку от коронавируса вакциной «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор», не успели получить вторую дозу препарата, заявил директор центра Ринат Максютов.

«После вакцинации случаи заболевания есть, как и при применении любых других вакцин против нового коронавируса. В подавляющем большинстве случаев инфицирование произошло, когда у добровольцев еще не успел сформироваться полноценный иммунный ответ, то есть не прошло 42 дня после первой вакцинации», — сказал он в интервью «Известиям».

Максютов отметил, что в ходе клинических испытаний «ЭпиВакКороны» 20 из 150 добровольцев старше 60 лет заболели после получения первой дозы вакцины. Разработчик предположил, что это произошло, так как эти люди не находились в стационарах и контактировали с зараженными коронавирусом в естественных условиях.

Директор «Вектора» отметил, что формирование иммунитета после вакцинации зависит от множества факторов. Пока предполагается, что такая защита может продержаться год после прививки. В то же время Максютов напомнил, что примерно каждый десятый человек физически не реагирует на какие-либо вакцины в целом.

«ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в октябре прошлого года — второй после «Спутника V». В отличие от первого препарата она не содержит живого вируса. Максютов отметил, что вакцина практически не вызывает побочных эффектов. В январе Роспотребнадзор оценил ее эффективность в 100%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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