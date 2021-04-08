Разработчик объяснил заболевание COVID-19 после прививки «ЭпиВакКороной»
Большинство людей, заболевших COVID-19 после того, как сделали прививку от коронавируса вакциной «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор», не успели получить вторую дозу препарата, заявил директор центра Ринат Максютов.
«После вакцинации случаи заболевания есть, как и при применении любых других вакцин против нового коронавируса. В подавляющем большинстве случаев инфицирование произошло, когда у добровольцев еще не успел сформироваться полноценный иммунный ответ, то есть не прошло 42 дня после первой вакцинации», — сказал он в интервью «Известиям».
Максютов отметил, что в ходе клинических испытаний «ЭпиВакКороны» 20 из 150 добровольцев старше 60 лет заболели после получения первой дозы вакцины. Разработчик предположил, что это произошло, так как эти люди не находились в стационарах и контактировали с зараженными коронавирусом в естественных условиях.
Директор «Вектора» отметил, что формирование иммунитета после вакцинации зависит от множества факторов. Пока предполагается, что такая защита может продержаться год после прививки. В то же время Максютов напомнил, что примерно каждый десятый человек физически не реагирует на какие-либо вакцины в целом.
«ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в октябре прошлого года — второй после «Спутника V». В отличие от первого препарата она не содержит живого вируса. Максютов отметил, что вакцина практически не вызывает побочных эффектов. В январе Роспотребнадзор оценил ее эффективность в 100%.