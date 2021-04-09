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Минздрав разрешил клинические исследования еще одной вакцины от коронавируса

Ведомости

Министерство здравоохранения России выдало разрешение на проведение клинических исследований еще одной отечественной вакцины от коронавируса — «Эпиваккорона», разработанной научным центром «Вектор». Это следует из реестра разрешений ведомства на проведение клинических исследований.

«Открытое исследование безопасности, переносимости, реактогенности и иммуногенности вакцины на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19 (ЭпиВакКорона-Н) с участием добровольцев в возрасте от 18 лет до 60 лет (І-II фаза)» — говорится в реестре.

Клинические исследования препарата стартуют 8 апреля. Предполагается, что они завершатся 30 сентября этого года.

«Эпиваккорона» была зарегистрирована 13 октября прошлого года — второй после «Спутника V» от центра им. Гамалеи. В отличие от первого препарата она не содержит живого вируса. Директор центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что вакцина практически не вызывает побочных эффектов. В январе Роспотребнадзор оценил ее эффективность в 100%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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