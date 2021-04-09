Минздрав разрешил клинические исследования еще одной вакцины от коронавируса

«Эпиваккорона» была зарегистрирована 13 октября прошлого года — второй после «Спутника V» от центра им. Гамалеи. В отличие от первого препарата она не содержит живого вируса. Директор центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что вакцина практически не вызывает побочных эффектов. В январе Роспотребнадзор оценил ее эффективность в 100%.