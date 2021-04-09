Минздрав разрешил клинические исследования еще одной вакцины от коронавируса
Министерство здравоохранения России выдало разрешение на проведение клинических исследований еще одной отечественной вакцины от коронавируса — «Эпиваккорона», разработанной научным центром «Вектор». Это следует из реестра разрешений ведомства на проведение клинических исследований.
«Открытое исследование безопасности, переносимости, реактогенности и иммуногенности вакцины на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19 (ЭпиВакКорона-Н) с участием добровольцев в возрасте от 18 лет до 60 лет (І-II фаза)» — говорится в реестре.
Клинические исследования препарата стартуют 8 апреля. Предполагается, что они завершатся 30 сентября этого года.
«Эпиваккорона» была зарегистрирована 13 октября прошлого года — второй после «Спутника V» от центра им. Гамалеи. В отличие от первого препарата она не содержит живого вируса. Директор центра «Вектор» Ринат Максютов заявил, что вакцина практически не вызывает побочных эффектов. В январе Роспотребнадзор оценил ее эффективность в 100%.