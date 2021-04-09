Кремль не увидел поводов для перепроверки декларации о доходах Кадырова

7 апреля издание «Проект» опубликовало очередное расследование. На этот раз — в отношении Кадырова. Там сказано, что, помимо всем известной супруги Медни, от которой у него 12 своих детей и двое приемных, у него есть еще две —певица и танцовщица Аминат Ахмадова и финалистка конкурса красоты «Мисс Кавказ — 2006» Фатима Хазуева. Издание утверждает, что стоимость недвижимости всех жен главы республики достигает 800 млн руб., причем та, что принадлежит Медни, якобы скрыта за вымышленной личностью для обхода декларации о доходах госслужащих.