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Кремль не увидел поводов для перепроверки декларации о доходах Кадырова

Ведомости

Декларации о доходах всех российских чиновников тщательным образом проверяются антикоррупционными подразделениями, поэтому нет поводов перепроверять достоверность сведений, предоставленных главой Чечни Рамзаном Кадыровым, в связи с расследованием издания «Проект», сказал журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Непосредственные данные, которые проверяют соответствующие антикоррупционные подразделения, гораздо более достоверны, чем те данные, которые указываются в СМИ. Нет поводов для дополнительных проверок, потому что все данные, которые главы регионов, чиновники государственные декларируют, они и так проверяются самым тщательным образом, и это делается на ежегодной основе», — заявил он.

На вопрос, совпадает ли информация, опубликованная журналистами, с данными в декларации Кадырова, Песков ответил, что «сверкой не занимался». На уточнение, что выходит, обнародованные «Проектом» данные не заинтересовали администрацию президента, он сказал: «Антикоррупционные подразделения выполняют свои функции должным образом».

7 апреля издание «Проект» опубликовало очередное расследование. На этот раз — в отношении Кадырова. Там сказано, что, помимо всем известной супруги Медни, от которой у него 12 своих детей и двое приемных, у него есть еще две —певица и танцовщица Аминат Ахмадова и финалистка конкурса красоты «Мисс Кавказ — 2006» Фатима Хазуева. Издание утверждает, что стоимость недвижимости всех жен главы республики достигает 800 млн руб., причем та, что принадлежит Медни, якобы скрыта за вымышленной личностью для обхода декларации о доходах госслужащих.

Согласно последней декларации о доходах, в 2019 г. Кадыров заработал 147,99 млн руб. Это почти в 20 раз выше, чем годом ранее. Главе Чечни официально принадлежит жилой дом площадью 2344,3 кв. м и участок площадью 3668 кв. м. Также в 2019 г. в его собственности появился новый участок площадью 28,4 тыс. кв. м. Кроме того, семье Кадырова принадлежит жилой дом площадью 300 кв. м.

Супруга Кадырова в 2019 г. заработала 2,45 млн руб. против 60 тыс. руб. в 2018 г. В ее владении значится квартира площадью 209,8 кв. м.

Ранее по теме: Кадыров отреагировал на угрозу «Новой газеты» подать на него в суд

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных