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Российский МиГ-31 сопроводил самолет-разведчик США над Тихим океаном

Ведомости

Российский истребитель МиГ-31 был поднят в воздух для идентификации и сопровождения воздушной цели, оказавшейся стратегическим самолетом-разведчиком ВМС США, сообщили в Национальном центре управления обороной России.

«10 апреля 2021 г. российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Тихого океана была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа», — приводит сообщение ТАСС.

Цель была идентифицирована как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США. Российский истребитель сопроводил его над акваторией Тихого океана, после чего благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения границы России не допущено, добавили в центре.

Ранее 7 апреля МиГ-31 сопроводил самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Falcon-20 ВВС Норвегии над акваторией Баренцева моря.

Ранее по теме: МиГ-31 сопроводил самолет-разведчик ВВС Норвегии над Баренцевым морем
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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