Российский МиГ-31 сопроводил самолет-разведчик США над Тихим океаном

«10 апреля 2021 г. российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Тихого океана была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа», — приводит сообщение ТАСС.