Российский МиГ-31 сопроводил самолет-разведчик США над Тихим океаном
Российский истребитель МиГ-31 был поднят в воздух для идентификации и сопровождения воздушной цели, оказавшейся стратегическим самолетом-разведчиком ВМС США, сообщили в Национальном центре управления обороной России.
«10 апреля 2021 г. российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Тихого океана была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа», — приводит сообщение ТАСС.
Цель была идентифицирована как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США. Российский истребитель сопроводил его над акваторией Тихого океана, после чего благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения границы России не допущено, добавили в центре.
Ранее 7 апреля МиГ-31 сопроводил самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Falcon-20 ВВС Норвегии над акваторией Баренцева моря.