Мурашко сообщил о разработке в России еще одной вакцины от коронавируса
В России идет работа по созданию еще одной вакцины от коронавируса, разработкой занимается НИИ гриппа им. А. Смородинцева Минздрава России, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в беседе с ТАСС.
«Учреждение имеет высокий научный потенциал, в нем существуют как научная, так и научно-производственная площадки, занимающиеся диагностиками. Сегодня разрабатывается на площадке этого института еще одна вакцина против новой коронавирусной инфекции», — рассказал он.
Минздрав ожидает первых результатов в ближайшее время, добавил он.
Директор НИИ гриппа Дмитрий Лиознов добавил, что вакцина создана на основе вируса гриппа и предназначена для интраназального применения. Начало клинических испытаний, по его словам, запланировано на осень.
Накануне министерство выдало разрешение на проведение клинических исследований еще одной отечественной вакцины от коронавируса — «ЭпиВакКороны», разработанной научным центром «Вектор».
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Вакцина зарегистрирована более чем в 50 странах с общей численностью населения выше 1,5 млрд человек.
Также в России зарегистрированы вакцина «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор» Роспотребнадзора и вакцина «Ковивак» центра им. Чумакова.