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Мурашко сообщил о разработке в России еще одной вакцины от коронавируса

Ведомости

В России идет работа по созданию еще одной вакцины от коронавируса, разработкой занимается НИИ гриппа им. А. Смородинцева Минздрава России, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в беседе с ТАСС.

«Учреждение имеет высокий научный потенциал, в нем существуют как научная, так и научно-производственная площадки, занимающиеся диагностиками. Сегодня разрабатывается на площадке этого института еще одна вакцина против новой коронавирусной инфекции», — рассказал он.

Минздрав ожидает первых результатов в ближайшее время, добавил он.

Директор НИИ гриппа Дмитрий Лиознов добавил, что вакцина создана на основе вируса гриппа и предназначена для интраназального применения. Начало клинических испытаний, по его словам, запланировано на осень.

Накануне министерство выдало разрешение на проведение клинических исследований еще одной отечественной вакцины от коронавируса — «ЭпиВакКороны», разработанной научным центром «Вектор».

Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Вакцина зарегистрирована более чем в 50 странах с общей численностью населения выше 1,5 млрд человек.

Также в России зарегистрированы вакцина «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор» Роспотребнадзора и вакцина «Ковивак» центра им. Чумакова.

Ранее по теме: Лавров заявил о готовности России поставлять вакцину от COVID-19 бедным странам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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