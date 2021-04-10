Песков: Путин пока не привился вторым компонентом вакцины от коронавируса
Президент России Владимир Путин пока не прививался вторым компонентом вакцины от коронавируса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в комментарии ТАСС.
«Пока не сделал», — сказал он.
Песков не стал уточнять, когда президент планирует получить вторую дозу препарата.
Путин сделал прививку от коронавируса 23 марта. Президент не стал делать прививку на камеры и не сказал, каким именно препаратом привился. По словам Путина, название вакцины знает только он сам и его врач. В Кремле сообщали об отсутствии у главы государства каких-либо побочных эффектов после вакцинации, а также уточняли, что вторую дозу препарата Путин получит примерно через три недели после первой.
В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» – в феврале 2021 г. Массовая вакцинация началась в России в январе.