Песков: Путин пока не привился вторым компонентом вакцины от коронавируса

Путин сделал прививку от коронавируса 23 марта. Президент не стал делать прививку на камеры и не сказал, каким именно препаратом привился. По словам Путина, название вакцины знает только он сам и его врач. В Кремле сообщали об отсутствии у главы государства каких-либо побочных эффектов после вакцинации, а также уточняли, что вторую дозу препарата Путин получит примерно через три недели после первой.