В Минздраве заявили, что коронавирус вдвое превосходит грипп по числу осложнений
Научные исследования показывают, что коронавирус вызывает в два раза больше осложнений, чем сезонный грипп и другие респираторные заболевания, рассказал глава Минздрава России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
«Последние публикации научные говорят о том, что новая коронавирусная инфекция имеет практически в два раза больше осложнений по сравнению с сезонным гриппом и другими острыми респираторными заболеваниями», — рассказал он.
При этом в возрастной категории старше 35 лет мужчины вдвое чаще оказываются в реанимациях из-за вызванных вирусом осложнений, чем женщины, добавил он. Наибольшую же опасность коронавирус представляет для людей старше 60 лет, в связи с чем министр призвал пожилых россиян пройти вакцинацию. По его данным, 46% от всех привитых в России — граждане старше 60 лет.
В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» – в феврале 2021 г. Массовая вакцинация началась в России в январе.