В Минздраве заявили, что коронавирус вдвое превосходит грипп по числу осложнений

При этом в возрастной категории старше 35 лет мужчины вдвое чаще оказываются в реанимациях из-за вызванных вирусом осложнений, чем женщины, добавил он. Наибольшую же опасность коронавирус представляет для людей старше 60 лет, в связи с чем министр призвал пожилых россиян пройти вакцинацию. По его данным, 46% от всех привитых в России — граждане старше 60 лет.