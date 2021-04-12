Алиев попросил объяснить появление у Армении ракеты «Искандер-М»

«Откуда у Армении взялись эти ракеты ("Искандер-М", — прим. ред.). Их у них не должно было быть. Мы хотим ответа на вопрос, как это смертельное оружие попало в руки армян. Пока мы не получили ответа на этот вопрос, но получим», — цитирует «Интерфакс» Алиева.