Алиев попросил объяснить появление у Армении ракеты «Искандер-М»
Азербайджан до сих пор не получил официального ответа на вопрос, каким образом ракеты «Искандер-М» оказались у Армении, заявил президент республики Ильхам Алиев на открытии Парка военных трофеев в Баку, где продемонстрированы обломки ракеты «Искандер-М», найденные в городе Шуша в Карабахе.
«Откуда у Армении взялись эти ракеты ("Искандер-М", — прим. ред.). Их у них не должно было быть. Мы хотим ответа на вопрос, как это смертельное оружие попало в руки армян. Пока мы не получили ответа на этот вопрос, но получим», — цитирует «Интерфакс» Алиева.
По его словам, эти ракеты были использованы против азербайджанских военных после того, как они установили контроль над городом Шуша. Он подчеркнул, что Азербайджан ожидает официального заявления по этому поводу.
В 2017 г. министр обороны Армении Виген Саркисян заявил, что ракетные комплексы «Искандер-М», поставленные в 2016 г. Россией, принадлежат Армении. Они были показаны в сентябре того же года на параде ко Дню независимости страны. Это вооружение Армения приобрела на основе соглашений о поставках оружия в рамках ОДКБ. На вооружении Еревана состоит экспортный вариант комплекса «Искандер» с дальностью 280 км.