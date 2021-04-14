Песков рассказал о формате проведения «Бессмертного полка»

Ранее Песков сообщил, что Парад Победы в 2021 г. пройдет в обычном формате. В 2020 г. из-за пандемии коронавируса военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел не 9 мая, а 24 июня – как и в 1945 г., а акция «Бессмертный полк» состоялась в онлайн-формате. В конце марта РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента, сообщил, что шествие «Бессмертного полка» может пройти 9 мая 2021 г. в обычном формате.