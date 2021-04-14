Армения договорилась с Россией о покупке 1 млн доз «Спутника V»
Армения договорилась с Россией о покупке 1 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Армении Анаит Аванесян.
«Хочу отметить, что есть договоренность на высоком уровне о приобретении 1 млн доз вакцины "Спутник V" из РФ. Учитывая другие договоренности, мы считаем возможным до конца года вакцинировать до 20% населения», — рассказала Аванесян.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в Армении зарегистрировано 205 тыс. случаев заражения коронавирусом и около 3800 смертей от него.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Вакцина зарегистрирована более чем в 60 странах с общей численностью населения выше 1,5 млрд человек.