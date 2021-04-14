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В России введут упрощенный порядок взыскания автомобильных штрафов

Ведомости

Судебные приставы с этого года смогут в упрощенном порядке списывать с банковских счетов автомобилистов штрафы за нарушения ПДД, сообщил ТАСС со ссылкой на главу Минюста Константина Чуйченко.

Министр пояснил, что приставы будут получать постановления о взыскании неоплаченных штрафов в электронном виде. Затем они могут автоматически, без возбуждения исполнительного производства списать деньги с банковского счета должника, если сумма долга не превышает 10 тыс. руб.

Ранее в ФССП пояснили, что изменение процедуры взыскания долга не значит, что деньги будут автоматически списывать без уведомления должника.

До этого «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ФССП сообщил, что судебные приставы в 2020 году взыскали с россиян неоплаченные штрафы ГИБДД на сумму 14,5 млрд руб.

По данным МВД, за 11 месяцев 2020 г. дорожные камеры зафиксировали 137,4 млн нарушений ПДД. Показатель вырос на 16% в годовом выражении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных