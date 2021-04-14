В России введут упрощенный порядок взыскания автомобильных штрафов
Судебные приставы с этого года смогут в упрощенном порядке списывать с банковских счетов автомобилистов штрафы за нарушения ПДД, сообщил ТАСС со ссылкой на главу Минюста Константина Чуйченко.
Министр пояснил, что приставы будут получать постановления о взыскании неоплаченных штрафов в электронном виде. Затем они могут автоматически, без возбуждения исполнительного производства списать деньги с банковского счета должника, если сумма долга не превышает 10 тыс. руб.
Ранее в ФССП пояснили, что изменение процедуры взыскания долга не значит, что деньги будут автоматически списывать без уведомления должника.
До этого «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ФССП сообщил, что судебные приставы в 2020 году взыскали с россиян неоплаченные штрафы ГИБДД на сумму 14,5 млрд руб.
По данным МВД, за 11 месяцев 2020 г. дорожные камеры зафиксировали 137,4 млн нарушений ПДД. Показатель вырос на 16% в годовом выражении.