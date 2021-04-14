Роспотребнадзор обязал всех возвращающихся из-за границы сдавать тест на COVID-19

Граждане России должны будут сдавать ПЦР-тест на коронавирус в течение трех дней после возвращения из-за границы на любом виде транспорта, говорится на сайте Роспотребнадзора. Ранее такое правило распространялось только на тех, кто возвращается в Россию самолетом. Требование вступит в силу 15 апреля.