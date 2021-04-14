Роспотребнадзор обязал всех возвращающихся из-за границы сдавать тест на COVID-19
Граждане России должны будут сдавать ПЦР-тест на коронавирус в течение трех дней после возвращения из-за границы на любом виде транспорта, говорится на сайте Роспотребнадзора. Ранее такое правило распространялось только на тех, кто возвращается в Россию самолетом. Требование вступит в силу 15 апреля.
До получения результата теста граждане должны будут самоизолироваться. Затем они должны будут загрузить результаты анализа на портал Госуслуг.
До приезда в Россию граждане должны заполнить анкету на сайте Госуслуг, добавили в ведомстве.
Граждане стран-членов ЕАЭС, которые будут приезжать в Россию самолетами из Армении, Белоруссии и Киргизии, смогут подтвердить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус с помощью мобильного приложения «Путешествую без COVID-19», отметили в Роспотребнадзоре.