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Умер создатель крупнейшей финансовой пирамиды в истории Бернард Мэдофф

Ведомости

Признавшийся в создании крупнейшей в истории человечества финансовой пирамиды Бернард Мэдофф умер на 83-м году жизни, сообщает Associated Press со ссылкой на источник. 

С 2009 г. финансист отбывал наказание в федеральной тюрьме в США после того, как был осужден на 150 лет лишения свободы за махинации с ценными бумагами, отмывание денег, мошенничество и лжесвидетельство. По информации издания, он страдал почечной недостаточностью и другими хроническими заболеваниями и скончался от естественных причин в федеральном медицинском центре города Батнер в Северной Каролине.

Мошенническую схему Мэдофф запустил в 1970-х гг. Он обещал инвесторам до 46% годовых якобы от игры на фондовом рынке. В итоге пострадавшими оказались порядка 3 млн человек по всему миру, которым афера предпринимателя обошлась в $64,8 млрд. 

В числе обманутых Мэдоффом оказались не только состоятельные граждане США, но и крупнейшие мировые банки — BNP Paribas, HSBC, Credit Agricole, Societe Generale, Natixis, Nomura, Royal Bank of Scotland, UniCredit. Сам Мэдофф в ходе суда признался, что в течение 20 лет обманывал инвесторов и регуляторов. Он не совершал никаких сделок, а просто перечислял все деньги с одного банковского счета на другой, выдавая из него средства по требованию клиентов в виде «прибыли». Позже он заявил, что жалеет о сделанном признании.

Мэдоффа разоблачили на фоне кризиса в 2008 г. Тогда многие клиенты захотели вывести свои деньги, и финансист не смог расплатиться. Он признался сыновьям, Марку и Эндрю, что его бизнес — «одна большая ложь». Те сообщили об этом в прокуратуру и ФБР. 

Старший сын Мэдоффа Марк руководил отделом продаж в компании отца. Он отрицал, что знал о пирамиде. Обвинений против него не выдвигалось. После скандала он не мог найти работу, а его жена сменила себе и детям фамилию на девичью, чтобы избежать угроз. 11 декабря 2010 г., ровно через два года после ареста отца, Марк совершил суицид. Ему было 46 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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