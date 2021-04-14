Умер создатель крупнейшей финансовой пирамиды в истории Бернард Мэдофф

В числе обманутых Мэдоффом оказались не только состоятельные граждане США, но и крупнейшие мировые банки — BNP Paribas, HSBC, Credit Agricole, Societe Generale, Natixis, Nomura, Royal Bank of Scotland, UniCredit. Сам Мэдофф в ходе суда признался, что в течение 20 лет обманывал инвесторов и регуляторов. Он не совершал никаких сделок, а просто перечислял все деньги с одного банковского счета на другой, выдавая из него средства по требованию клиентов в виде «прибыли». Позже он заявил, что жалеет о сделанном признании.