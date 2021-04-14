Умер создатель крупнейшей финансовой пирамиды в истории Бернард Мэдофф
Признавшийся в создании крупнейшей в истории человечества финансовой пирамиды Бернард Мэдофф умер на 83-м году жизни, сообщает Associated Press со ссылкой на источник.
С 2009 г. финансист отбывал наказание в федеральной тюрьме в США после того, как был осужден на 150 лет лишения свободы за махинации с ценными бумагами, отмывание денег, мошенничество и лжесвидетельство. По информации издания, он страдал почечной недостаточностью и другими хроническими заболеваниями и скончался от естественных причин в федеральном медицинском центре города Батнер в Северной Каролине.
Мошенническую схему Мэдофф запустил в 1970-х гг. Он обещал инвесторам до 46% годовых якобы от игры на фондовом рынке. В итоге пострадавшими оказались порядка 3 млн человек по всему миру, которым афера предпринимателя обошлась в $64,8 млрд.
В числе обманутых Мэдоффом оказались не только состоятельные граждане США, но и крупнейшие мировые банки — BNP Paribas, HSBC, Credit Agricole, Societe Generale, Natixis, Nomura, Royal Bank of Scotland, UniCredit. Сам Мэдофф в ходе суда признался, что в течение 20 лет обманывал инвесторов и регуляторов. Он не совершал никаких сделок, а просто перечислял все деньги с одного банковского счета на другой, выдавая из него средства по требованию клиентов в виде «прибыли». Позже он заявил, что жалеет о сделанном признании.
Мэдоффа разоблачили на фоне кризиса в 2008 г. Тогда многие клиенты захотели вывести свои деньги, и финансист не смог расплатиться. Он признался сыновьям, Марку и Эндрю, что его бизнес — «одна большая ложь». Те сообщили об этом в прокуратуру и ФБР.
Старший сын Мэдоффа Марк руководил отделом продаж в компании отца. Он отрицал, что знал о пирамиде. Обвинений против него не выдвигалось. После скандала он не мог найти работу, а его жена сменила себе и детям фамилию на девичью, чтобы избежать угроз. 11 декабря 2010 г., ровно через два года после ареста отца, Марк совершил суицид. Ему было 46 лет.