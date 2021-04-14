Путин наградил орденами тушивших «Невскую мануфактуру» пожарных
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества четверых пожарных, тушивших «Невскую мануфактуру» в Санкт-Петербурге, говорится на сайте Кремля.
Илья Белецкий и Константин Старцев, погибшие при тушении пожара, награждены орденами посмертно. Также награду получат Антон Соколов и Борис Старковский.
Пожар на «Невской мануфактуре» в Санкт-Петербурге начался 12 апреля. На месте пожара работала военная авиация, в частности, вертолеты Минобороны.
По факту смерти пожарного было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В рамках дела были задержаны гендиректор «Невской мануфактуры» и его заместитель.