Суд арестовал на два месяца гендиректора «Невской мануфактуры»

Ранее региональное управление СК сообщило, что по факту пожара было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека). Были задержаны Макеев и его заместитель.