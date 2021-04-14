Суд арестовал на два месяца гендиректора «Невской мануфактуры»
Невский районный суд отправил в СИЗО на два месяца гендиректора «Невской мануфактуры» Максима Макеева, передает «РИА Новости» из зала суда.
«Суд считает необходимым избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца Макееву», — постановила судья Татьяна Михайлова. Макеев не признал вину в пожаре.
Он подозревается по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших за собой смерть человека».
Ранее региональное управление СК сообщило, что по факту пожара было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека). Были задержаны Макеев и его заместитель.
Пожар на «Невской мануфактуре» в Санкт-Петербурге начался накануне, из здания эвакуированы 40 человек. На месте пожара работала военная авиация, в частности вертолеты Минобороны.
Горение на территории «Невской мануфактуры», по данным МЧС, локализовано на площади 500 кв.