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Суд арестовал на два месяца гендиректора «Невской мануфактуры»

Ведомости

Невский районный суд отправил в СИЗО на два месяца гендиректора «Невской мануфактуры» Максима Макеева, передает «РИА Новости» из зала суда. 

«Суд считает необходимым избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца Макееву», — постановила судья Татьяна Михайлова. Макеев не признал вину в пожаре. 

Он подозревается по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших за собой смерть человека».

Ранее региональное управление СК сообщило, что по факту пожара было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека). Были задержаны Макеев и его заместитель. 

Пожар на «Невской мануфактуре» в Санкт-Петербурге начался накануне, из здания эвакуированы 40 человек. На месте пожара работала военная авиация, в частности вертолеты Минобороны.

Горение на территории «Невской мануфактуры», по данным МЧС, локализовано на площади 500 кв.

Ранее по теме: Путин наградил орденами тушивших «Невскую мануфактуру» пожарных

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных