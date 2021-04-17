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«Союз МС-17» с экипажем МКС на борту благополучно вернулся на Землю

Ведомости

Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-17» с тремя астронавтами на борту, который ранее отстыковался от МКС, благополучно приземлился в расчетной точке на территории Казахстана, сообщил «Роскосмос».

«На Землю вернулся экипаж 64-й длительной экспедиции в составе космонавтов "Роскосмоса" Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, а также астронавта NASA Кэтлин Рубинс», — говорится в сообщении.

В госкорпорации пояснили, что астронавты провели на борту МКС 185 суток, в течение которых они успели провести десятки научных экспериментов. На борту станции продолжают работу семь космонавтов, уточнили в «Роскосмосе». Для Сергея Кудь-Сверчкова этот полет стал дебютным, а для Сергея Рыжикова – вторым в карьере. Самочувствие астронавтов хорошее, теперь им предстоит несколько недель реабилитации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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