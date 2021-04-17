«Союз МС-17» с экипажем МКС на борту благополучно вернулся на Землю

В госкорпорации пояснили, что астронавты провели на борту МКС 185 суток, в течение которых они успели провести десятки научных экспериментов. На борту станции продолжают работу семь космонавтов, уточнили в «Роскосмосе». Для Сергея Кудь-Сверчкова этот полет стал дебютным, а для Сергея Рыжикова – вторым в карьере. Самочувствие астронавтов хорошее, теперь им предстоит несколько недель реабилитации.