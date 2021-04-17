«Союз МС-17» с экипажем МКС на борту благополучно вернулся на Землю
Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-17» с тремя астронавтами на борту, который ранее отстыковался от МКС, благополучно приземлился в расчетной точке на территории Казахстана, сообщил «Роскосмос».
«На Землю вернулся экипаж 64-й длительной экспедиции в составе космонавтов "Роскосмоса" Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, а также астронавта NASA Кэтлин Рубинс», — говорится в сообщении.
В госкорпорации пояснили, что астронавты провели на борту МКС 185 суток, в течение которых они успели провести десятки научных экспериментов. На борту станции продолжают работу семь космонавтов, уточнили в «Роскосмосе». Для Сергея Кудь-Сверчкова этот полет стал дебютным, а для Сергея Рыжикова – вторым в карьере. Самочувствие астронавтов хорошее, теперь им предстоит несколько недель реабилитации.