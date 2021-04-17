В России за сутки выявили 9321 новый случай коронавируса
В России за сутки выявили 9321 новый случай коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 693 469. Умерли за день 398 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 105 193.
Вчера, 16 апреля, оперштаб сообщил о 8995 новых заболевших.
В Москве за сутки выявили 2822 случая заражения коронавирусом, выздоровели 1638 пациентов, скончались 58 человек. В Санкт-Петербурге зафиксировали 701 заболевшего.
За сутки в России полностью выздоровели 8832 человека. Общее число выздоровевших выросло до 4 319 389 человек.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. По состоянию на начало апреля оба компонента вакцины получили около 5 млн россиян, один компонент получили около 7 млн человек. Из них в Москве привилось около 1 млн человек.
В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» – в феврале 2021 г. Массовая вакцинация началась в России в январе.