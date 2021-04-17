Общественный совет при Ростуризме предложит вывозить россиян из Турции за 10 000 рублей
Созданный в общественном совете при Ростуризме штаб предложит организовать вывоз российских туристов из Турции по фиксированной цене 10 000 –12 000 руб. Об этом заявил руководитель штаба Дмитрий Давыденко в беседе c газетой «Известия».
«По 10 000 руб. с собой у каждого есть. При таком подходе удастся быстро вывезти всех желающих, а за отмененный обратный рейс туристы получат возврат. Заседание штаба будет в понедельник–вторник, мы предложим такой вариант», — рассказал он.
В Ростуризме рассказали изданию, что вопрос прорабатывается, решение будет принято в начале следующей недели.
12 апреля Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за неблагоприятной эпидемической обстановки в этих странах. Регулярное и чартерное авиасообщение из российских международных аэропортов в турецкие аэропорты и обратно будет приостановлено с 15 апреля до 1 июня. Позже правительство утвердило дополнительные меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма. Авиакомпании S7, «Аэрофлот» и «Победа» сообщили, что организуют вывозные рейсы для возвращения россиян из Турции.