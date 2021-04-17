Корабли Каспийской флотилии вошли в Черное море

«В рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения 15 кораблей Каспийской флотилии, в том числе три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения совершают межфлотский переход из Каспийского в Черное море. После выхода из Керченского пролива корабли флотилии направились в назначенный район согласно плана проведения контрольной проверки за зимний период обучения», — отметили военные.