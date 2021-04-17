Корабли Каспийской флотилии вошли в Черное море
Отряд кораблей Каспийской флотилии завершил переход в Черное море, передают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.
«В рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения 15 кораблей Каспийской флотилии, в том числе три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения совершают межфлотский переход из Каспийского в Черное море. После выхода из Керченского пролива корабли флотилии направились в назначенный район согласно плана проведения контрольной проверки за зимний период обучения», — отметили военные.
Ранее Киев пожаловался на концентрацию российских войск вдоль восточной украинской границы на фоне возобновления обстрелов в Донбассе и жертв среди украинских солдат и мирного населения. Российское Минобороны официально подтвердило только переброску кораблей Каспийской флотилии в Черное море для их совместных с Черноморским флотом учений.