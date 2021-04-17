В Росавиации создали штаб для организации вывоза россиян из Турции

12 апреля Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за неблагоприятной эпидемической обстановки в этих странах. Регулярное и чартерное авиасообщение из российских международных аэропортов в турецкие аэропорты и обратно приостановлено с 15 апреля до 1 июня. Позже правительство утвердило дополнительные меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма. Авиакомпании S7, «Аэрофлот» и «Победа» сообщили, что организуют вывозные рейсы для возвращения россиян из Турции.