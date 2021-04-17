В Росавиации создали штаб для организации вывоза россиян из Турции
На площадке Росавиации создали оперативный штаб, который займется организацией вывозных рейсов с российскими туристами из Турции.
«Оперативный штаб Росавиации будет регулярно информировать Минтранс России о количестве выполненных рейсов из Турции в Россию, количестве перевезенных граждан, а также количестве граждан России, имеющих оформленные билеты на рейсы и ожидающих возвращения на Родину», — говорится в сообщении Росавиации.
Ранее сегодня глава созданного в общественном совете при Ростуризме штаба Дмитрий Давыденко заявил «Известиям» о намерении предложить организовывать вывозные рейсы для россиян из Турции по фиксированной цене в 10 000–12 000 руб.
12 апреля Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за неблагоприятной эпидемической обстановки в этих странах. Регулярное и чартерное авиасообщение из российских международных аэропортов в турецкие аэропорты и обратно приостановлено с 15 апреля до 1 июня. Позже правительство утвердило дополнительные меры поддержки туроператоров в сфере выездного туризма. Авиакомпании S7, «Аэрофлот» и «Победа» сообщили, что организуют вывозные рейсы для возвращения россиян из Турции.