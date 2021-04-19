В России зарегистрировали экспресс-тест для привившихся от коронавируса

Сооснователь «Рапид Био» Семен Покацкий рассказал, что пациенты смогут делать тест самостоятельно. Тест можно делать до вакцинации и после нее, чтобы следить за появлением иммунитета к коронавирусу. Также тест определяет антитела, которые образуются после заражения коронавирусом.