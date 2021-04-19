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В России зарегистрировали экспресс-тест для привившихся от коронавируса

Ведомости

Резидент «Сколково» компания «Рапид БИО» и компания «Авивир» зарегистрировали экспресс-тест для обнаружения антител к коронавирусу после вакцинации, сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу центра.

В сообщении говорится, что для проведения теста нужна капля крови пациента. Результат будет известен через 15 минут, его достоверность составляет 96%. Реагенты тест-системы «отвалидированы» под вакцины, в первую очередь – под «Спутник V».

Сооснователь «Рапид Био» Семен Покацкий рассказал, что пациенты смогут делать тест самостоятельно. Тест можно делать до вакцинации и после нее, чтобы следить за появлением иммунитета к коронавирусу. Также тест определяет антитела, которые образуются после заражения коронавирусом.

Ранее Росздравнадзор зарегистрировал первый в России тест для выявления британского штамма коронавируса.

Ранее по теме: В России зарегистрировали тест для выявления британского штамма коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных