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Матвиенко заявила о вступлении России в постковидный период

Ведомости

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала мнение, что в России наступил постковидный период, передает ТАСС.

«Я считаю, что постковидный период уже наступил, поэтому в очном режиме всех вас очень рада видеть», — заявила Матвиенко на заседании научно-экспертного совета при председателе Совфеда, посвященном развитию цифровой среды как пространства безопасности, верховенства права и устойчивого развития.

Последние два дня в России выявляют менее 9000 заразившихся коронавирусом. По данным оперштаба на 19 апреля, в России за сутки выявили 8589 новых случаев коронавируса. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 710 690. За день умерли 346 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 105 928.

Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. Полную вакцинацию от коронавируса двумя дозами вакцины «Спутник V» прошли 3,8 млн человек, сообщил заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова на коллегии Минздрава заявляла, что в России привились от коронавируса 8 млн человек.

Ранее по теме: В России 3,8 млн человек привились «Спутником V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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