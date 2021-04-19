Матвиенко заявила о вступлении России в постковидный период

Последние два дня в России выявляют менее 9000 заразившихся коронавирусом. По данным оперштаба на 19 апреля, в России за сутки выявили 8589 новых случаев коронавируса. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 710 690. За день умерли 346 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 105 928.