Матвиенко заявила о вступлении России в постковидный период
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала мнение, что в России наступил постковидный период, передает ТАСС.
«Я считаю, что постковидный период уже наступил, поэтому в очном режиме всех вас очень рада видеть», — заявила Матвиенко на заседании научно-экспертного совета при председателе Совфеда, посвященном развитию цифровой среды как пространства безопасности, верховенства права и устойчивого развития.
Последние два дня в России выявляют менее 9000 заразившихся коронавирусом. По данным оперштаба на 19 апреля, в России за сутки выявили 8589 новых случаев коронавируса. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 710 690. За день умерли 346 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 105 928.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. Полную вакцинацию от коронавируса двумя дозами вакцины «Спутник V» прошли 3,8 млн человек, сообщил заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова на коллегии Минздрава заявляла, что в России привились от коронавируса 8 млн человек.