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УЕФА запретил игрокам клубов Суперлиги участвовать в чемпионатах мира и Европы

Ведомости

Игроки, заявленные за клубы Суперлиги, не смогут участвовать в чемпионатах мира и Европы, сообщает ТАСС со ссылкой на президента УЕФА Алексендера Чеферина.

«Игроки, которые будут участвовать в Суперлиге, не будут играть на чемпионатах мира и Европы. Они не смогут представлять сборные», — сказал Чеферин в эфире телеканала Sky Sport Italia.

Ранее шесть английских клубов («Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Ливерпуль»), три испанских («Реал Мадрид», «Барселона», «Атлетико») и три итальянских клуба («Интер», «Милан», «Ювентус») объявили о создании нового клубного европейского турнира — Суперлиги.

18 апреля УЕФА совместно с национальными ассоциациями и лигами Англии, Испании и Италии выпустила заявление, в котором охарактеризовала идею о новом турнире как «циничный проект, основанный на личной выгоде нескольких клубов». Помимо этого организация заявила, что все участвующие в этом проекте клубы будут дисквалифицированы и не смогут выступать в любых других турнирах на национальном, европейском или мировом уровне.

Ранее по теме: РПЛ выступила против футбольной суперлиги

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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