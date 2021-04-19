УЕФА запретил игрокам клубов Суперлиги участвовать в чемпионатах мира и Европы

18 апреля УЕФА совместно с национальными ассоциациями и лигами Англии, Испании и Италии выпустила заявление, в котором охарактеризовала идею о новом турнире как «циничный проект, основанный на личной выгоде нескольких клубов». Помимо этого организация заявила, что все участвующие в этом проекте клубы будут дисквалифицированы и не смогут выступать в любых других турнирах на национальном, европейском или мировом уровне.