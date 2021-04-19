УЕФА запретил игрокам клубов Суперлиги участвовать в чемпионатах мира и Европы
Игроки, заявленные за клубы Суперлиги, не смогут участвовать в чемпионатах мира и Европы, сообщает ТАСС со ссылкой на президента УЕФА Алексендера Чеферина.
«Игроки, которые будут участвовать в Суперлиге, не будут играть на чемпионатах мира и Европы. Они не смогут представлять сборные», — сказал Чеферин в эфире телеканала Sky Sport Italia.
Ранее шесть английских клубов («Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Ливерпуль»), три испанских («Реал Мадрид», «Барселона», «Атлетико») и три итальянских клуба («Интер», «Милан», «Ювентус») объявили о создании нового клубного европейского турнира — Суперлиги.
18 апреля УЕФА совместно с национальными ассоциациями и лигами Англии, Испании и Италии выпустила заявление, в котором охарактеризовала идею о новом турнире как «циничный проект, основанный на личной выгоде нескольких клубов». Помимо этого организация заявила, что все участвующие в этом проекте клубы будут дисквалифицированы и не смогут выступать в любых других турнирах на национальном, европейском или мировом уровне.