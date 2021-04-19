АТОР: Турцию на Россию перебронируют лишь 15% туристов
Только 15% туров, забронированных российскими туристами в Турцию, будут перебронированы на российские курорты в связи с ограничением авиасообщения, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на совещании в Совете Федерации.
«На данный момент у нас картина следующая: примерно 15% перебронируются на российские курорты, около 18—20% перебронируются на другие направления, из которых на данный момент лидирует Куба. Оставшаяся часть, это около 60%, они ждут, надеются на другие даты на ту же Турцию», — цитирует ТАСС Ломидзе.
Она отметила, что пока потенциальная дополнительная туристическая нагрузка на внутренние направления составляет 50 000—60 000 человек. При этом ожидается, что после майских праздников ситуация будет меняться. Всего, по ее словам, на апрель — май в Турцию россияне забронировали 500 000 туров.
12 апреля Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за неблагоприятной эпидемической обстановки в этих странах. Регулярное и чартерное авиасообщение из российских международных аэропортов в турецкие аэропорты и обратно приостановлено с 15 апреля до 1 июня. Российские авиакомпании S7, «Аэрофлот» и «Победа» объявили об организации вывозных рейсов для возвращения россиян из Турции.