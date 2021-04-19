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АТОР: Турцию на Россию перебронируют лишь 15% туристов

Ведомости

Только 15% туров, забронированных российскими туристами в Турцию, будут перебронированы на российские курорты в связи с ограничением авиасообщения, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе на совещании в Совете Федерации.

«На данный момент у нас картина следующая: примерно 15% перебронируются на российские курорты, около 18—20% перебронируются на другие направления, из которых на данный момент лидирует Куба. Оставшаяся часть, это около 60%, они ждут, надеются на другие даты на ту же Турцию», — цитирует ТАСС Ломидзе.

Она отметила, что пока потенциальная дополнительная туристическая нагрузка на внутренние направления составляет 50 000—60 000 человек. При этом ожидается, что после майских праздников ситуация будет меняться. Всего, по ее словам, на апрель — май в Турцию россияне забронировали 500 000 туров.

12 апреля Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за неблагоприятной эпидемической обстановки в этих странах. Регулярное и чартерное авиасообщение из российских международных аэропортов в турецкие аэропорты и обратно приостановлено с 15 апреля до 1 июня. Российские авиакомпании S7, «Аэрофлот» и «Победа» объявили об организации вывозных рейсов для возвращения россиян из Турции.

Ранее по теме: В Росавиации создали штаб для организации вывоза россиян из Турции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных