АТОР: Турцию на Россию перебронируют лишь 15% туристов

«На данный момент у нас картина следующая: примерно 15% перебронируются на российские курорты, около 18—20% перебронируются на другие направления, из которых на данный момент лидирует Куба. Оставшаяся часть, это около 60%, они ждут, надеются на другие даты на ту же Турцию», — цитирует ТАСС Ломидзе.